Камчатский метеокомментарий, 23 декабря (358/8)

23.12.2016 00:02:30 (GMT+12)
В 6.00 в Петропавловске-Камчатском было -11º, ясно, атмосферное давление 743 мм рт. ст., относительная влажность 71%.
Предварительный прогноз:
Утро: -11°, ясно.
День: -10°, ясно.
Вечер: -10°, ясно.
Геомагнитная обстановка: 9 — 24 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.
Долгота светового дня: 7’37’’ (-0”).
Луна: 36%, стареющая.
Сегодня - именины у Ивана и Степана. Ясная безоблачная погода зимой - признак скорого понижения температуры.
Именины у Ивана и Степана, Ангелины.
Иоанн (Иван) с иврита - "благодать Божия".
Стефан (Степан) с греческого - "венец".
Ангелина с греческого - "ангельская".
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 23 декабря, 4.45 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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