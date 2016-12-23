Камчатский метеокомментарий, 23 декабря (358/8)

23.12.2016 00:02:30 (GMT+12)

В 6.00 в Петропавловске-Камчатском было -11º, ясно, атмосферное давление 743 мм рт. ст., относительная влажность 71%.



Предварительный прогноз:



Утро: -11°, ясно.



День: -10°, ясно.



Вечер: -10°, ясно.



Геомагнитная обстановка: 9 — 24 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 7’37’’ (-0”).



Луна: 36%, стареющая.



Сегодня - именины у Ивана и Степана. Ясная безоблачная погода зимой - признак скорого понижения температуры.



Именины у Ивана и Степана, Ангелины.



Иоанн (Иван) с иврита - "благодать Божия".



Стефан (Степан) с греческого - "венец".



Ангелина с греческого - "ангельская".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 23 декабря, 4.45 (кмч).