Камчатский метеокомментарий, 23 декабря (358/8)

23.12.2016 00:02:30 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 23 декабря (358/8)

В 6.00 в Петропавловске-Камчатском было -11º, ясно, атмосферное давление 743 мм рт. ст., относительная влажность 71%.

Предварительный прогноз:

Утро: -11°, ясно.

День: -10°, ясно.

Вечер: -10°, ясно.

Геомагнитная обстановка: 9 — 24 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.

Долгота светового дня:  7’37’’ (-0”).

Луна: 36%, стареющая.

Сегодня - именины у Ивана и Степана. Ясная безоблачная погода зимой - признак скорого понижения температуры.

Именины у Ивана и Степана, Ангелины.

Иоанн (Иван) с иврита - "благодать Божия".

Стефан (Степан) с греческого - "венец".

Ангелина с греческого - "ангельская".

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 23 декабря, 4.45 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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