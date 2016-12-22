Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 21 декабря 2016 года

22.12.2016 23:26:08 (GMT+12)
ПАДЕНИЕ ТАРИФА. Отразится ли дешёвый свет на наших кошельках?
КОСТЫЛИ НА ЛЬДУ. Как люди калечатся рядом с травмпунктом?
ЧАЙНАЯ КОРОЛЕВА. Какая польза от подножного корма?
БОЛЬШОЙ ПЛЮС. Почему национальное разнообразие необходимо?
ПОЦЕЛУЙ ГЕНСЕКА. В чём преуспел Леонид Брежнев?
НОВОГОДНЯЯ ДИЕТА. Что грозит фигуре в ночь на 1 января?
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
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