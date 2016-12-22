Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 21 декабря 2016 года

22.12.2016 23:26:08 (GMT+12)

Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 21 декабря 2016 года

ПАДЕНИЕ ТАРИФА. Отразится ли дешёвый свет на наших кошельках?  
    
КОСТЫЛИ НА ЛЬДУ.  Как люди калечатся рядом с травмпунктом?  
        
ЧАЙНАЯ КОРОЛЕВА.  Какая польза от подножного корма?
                                
БОЛЬШОЙ ПЛЮС. Почему национальное разнообразие необходимо?

ПОЦЕЛУЙ ГЕНСЕКА. В чём преуспел Леонид Брежнев?

НОВОГОДНЯЯ ДИЕТА. Что грозит фигуре в ночь на 1 января?

Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 21 декабря. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!

www.kamchatka.aif.ru

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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