Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 21 декабря 2016 года

22.12.2016 23:26:08 (GMT+12)

ПАДЕНИЕ ТАРИФА. Отразится ли дешёвый свет на наших кошельках?



КОСТЫЛИ НА ЛЬДУ. Как люди калечатся рядом с травмпунктом?



ЧАЙНАЯ КОРОЛЕВА. Какая польза от подножного корма?



БОЛЬШОЙ ПЛЮС. Почему национальное разнообразие необходимо?



ПОЦЕЛУЙ ГЕНСЕКА. В чём преуспел Леонид Брежнев?



НОВОГОДНЯЯ ДИЕТА. Что грозит фигуре в ночь на 1 января?



Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 21 декабря. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!



www.kamchatka.aif.ru



