Пробный пуск котла состоялся на котельной № 2 в городе Елизово

22.12.2016 22:05:32 (GMT+12)

Пробный пуск котла состоялся на газовой котельной № 2 в городе Елизово. Кнопку старта нажал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.



Он поздравил сотрудников ПАО Камчатскэнерго, отметив, что в рамках реализации программы газификации, в Камчатском крае продолжается работа по переводу энергообъектов на газ.



Реконструкция котельной № 2 со строительством дополнительного газового энергоблока осуществлена в соответствии с условиями концессионного соглашения между администрацией Елизовского городского поселения и ПАО «Камчатскэнерго».



Первый газ в котельную №2 был подан во вторник, 20 декабря. Работы по монтажу оборудования полностью завершены. На данной котельной установлены 4 котла, мощностью 41 Гк/ч.



«Мы провели пробный пуск котлоагрегата. При проведении комплексных опробований всех четырех котлов, которые продлятся в течение месяца, тепловая мощность в дома жителей Елизова будет подаваться именно с этой котельной, параллельно с действующими котельными», - рассказал главный инженер ПАО Камчатскэнерго Алексей Новиков.



До конца февраля планируется провести комплексное опробование всего оборудования, установленного на котельной №2. После ввода его в эксплуатацию, старые, угольно-мазутные котельные №1, 2 и 3 будут выведены в резерв, что позволит улучшить технико-экономические показатели производства тепловой энергии в Елизовском муниципальном районе и экологическую обстановку.



Напомним, "большой газ" пришел в край в 2010 году, когда по поручению Президента РФ был построен магистральный газопровод от месторождений в Соболевском районе к ТЭЦ-2 в краевой столице. Позднее была газифицирована петропавловская ТЭЦ-1, реконструирована и переведена на газ котельная №, 1 проложено почти 50 км межпоселковых газопроводов, реконструированы и подготовлены к переводу на газ 6 котельных в Елизовском районе. В рамках программы газификации также планируется строительство АГРС в поселке Раздольном.





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.