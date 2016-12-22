Владимир Илюхин поздравил с юбилеем коллектив Контрольно-счетной палаты Камчатского края

22.12.2016 22:05:33 (GMT+12)
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сегодня поздравил сотрудников и ветеранов Контрольно-счетной палаты Камчатского края с 20-летием со дня образования.
«Ваша деятельность дисциплинирует всех, кто занят в бюджетном процессе, поэтому от качества вашей работы во-многом зависит эффективность использования бюджетных средств в регионе", - сказал Владимир Илюхин.
Губернатор призвал сотрудников КСП и впредь работать с полной отдачей на благо Камчатского края и его жителей.
«Мы все понимаем, насколько важен и одновременно тяжел ваш труд. Ведь в ваших руках - мощный ресурс, который должен быть использован только во благо, - добавил Владимир Илюхин. - Я искренне рад, что в нашем регионе за 20 лет среди сотрудников КСП не было случаев использования служебного положения в корыстных целях».
Губернатор поблагодарил всех сотрудников и ветеранов счетной палаты, поздравил с 20-летием образования службы и пожелал им помимо крепкого здоровья, чаще находить время для общения с самыми близкими и родными людьми.
За добросовестный труд глава региона вручил заслуженным сотрудникам почетные грамоты и благодарственные письма.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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