Владимир Илюхин поздравил с юбилеем коллектив Контрольно-счетной палаты Камчатского края

22.12.2016 22:05:33 (GMT+12)

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сегодня поздравил сотрудников и ветеранов Контрольно-счетной палаты Камчатского края с 20-летием со дня образования.



«Ваша деятельность дисциплинирует всех, кто занят в бюджетном процессе, поэтому от качества вашей работы во-многом зависит эффективность использования бюджетных средств в регионе", - сказал Владимир Илюхин.



Губернатор призвал сотрудников КСП и впредь работать с полной отдачей на благо Камчатского края и его жителей.



«Мы все понимаем, насколько важен и одновременно тяжел ваш труд. Ведь в ваших руках - мощный ресурс, который должен быть использован только во благо, - добавил Владимир Илюхин. - Я искренне рад, что в нашем регионе за 20 лет среди сотрудников КСП не было случаев использования служебного положения в корыстных целях».



Губернатор поблагодарил всех сотрудников и ветеранов счетной палаты, поздравил с 20-летием образования службы и пожелал им помимо крепкого здоровья, чаще находить время для общения с самыми близкими и родными людьми.



За добросовестный труд глава региона вручил заслуженным сотрудникам почетные грамоты и благодарственные письма.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.