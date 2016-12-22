Новогодняя ярмарка открылась в Петропавловске-Камчатском

22.12.2016 22:05:32 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5378



Новогодняя ярмарка открылась в новом выставочном центре, расположенном в микрорайоне Северо-Восток в Петропавловске-Камчатском. В первый день работы её посетили несколько тысяч жителей региона.



«Мне очень приятно открывать нашу выставку-ярмарку. В таком формате она проходит впервые. Организаторы постарались сделать её по-настоящему праздничной, постарались представить здесь товары по сниженным ценам. Я желаю всем посетителям сделать покупки по душе, закупить все продукты для новогоднего стола, порадовать себя и своих близких различными подарками. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пусть этот праздник будет добрым, семейным и принесёт только положительные эмоции», - сказала заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота, открывая новогоднюю ярмарку.



Она также вручила награды победителям международного конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». В этом году представители Камчатки завоевали 55 Знаков качества, 50 из которых платиновые и 5 –золотые. Обладателями наград стали 22 камчатских предприятия, в том числе компании рыбохозяйственного и сельскохозяйственного комплексов, научные и образовательные организации.



На новогодней ярмарке жители края могут приобрести свежие овощи, мясную и рыбную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию и многое другое. На ряд наименований установлены специальные «новогодние» цены, чтобы покупатели смогли сэкономить. Также на ярмарке представлены живые елки, елочные украшения, фейерверки, необычные подарки и различная атрибутика от камчатских мастеров.



Для создания атмосферы праздника для гостей мероприятия работают аниматоры и ростовые куклы, для детей организованы игры и конкурсы. На уличной площадке все желающие могут прокатиться на собачьей упряжке.



Добраться до нового выставочного центра (второе кольцо Северо-Востока, бывший автосалон «Ниссан») жители края могут добраться на специальных бесплатных автобусах. Они ходят от городских остановок «Краевая библиотека», «АЗС», «ул. Лукашевского», «Силуэт», «ТЦ «Александрия», «Дачная», «Новый рынок», «Северо-Восток» с 12.00 до 20.00. Ярмарка работает с 22 по 25 декабря с 11.00 до 20.00. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (4152) 425-125.





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.