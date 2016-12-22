Ежегодный отчетный концерт воспитанников музыкальных школ Петропавловска «Хрустальная нота» прошел в краевой столице

22.12.2016 20:49:53 (GMT+12)

Ежегодный отчетный концерт воспитанников музыкальных школ Петропавловска «Хрустальная нота» прошел в краевой столице

В среду, 21 декабря, в зале Камчатского колледжа искусств состоялся ежегодный отчетный концерт воспитанников музыкальных школ Петропавловска. На сцене колледжа в ходе праздничного концерта выступили более ста юных артистов, обучающихся игре на гитаре, флейте, рояле, виолончели, баяне и т.д. Номера классического и современного репертуара зрителям представили как сольные артисты, так и целые оркестры.

Как рассказала директор детской музыкальной школы №1 Галина Монахова, в концерте приняли участие лучшие воспитанники городских музыкальных школ и их преподаватели.

«“Хрустальная нота” – не просто отчетный концерт, это настоящий праздничный предновогодний вечер, где наши ребята и их педагоги показывают все, чего они достигли за первое полугодие учебного года. Свое творчество здесь представляют лучшие воспитанники - победители международных и всероссийский конкурсов, а также их преподаватели, - рассказала Галина Монахова. – Я поздравляю всех участников концерта с наступающим Новым годом и желаю новых творческих успехов».

Добавим, сегодня в Петропавловске работают 6 детских музыкальных школ. В них обучается порядка 1500 юных музыкантов.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page