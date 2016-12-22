Ежегодный отчетный концерт воспитанников музыкальных школ Петропавловска «Хрустальная нота» прошел в краевой столице

22.12.2016 20:49:53 (GMT+12)

В среду, 21 декабря, в зале Камчатского колледжа искусств состоялся ежегодный отчетный концерт воспитанников музыкальных школ Петропавловска. На сцене колледжа в ходе праздничного концерта выступили более ста юных артистов, обучающихся игре на гитаре, флейте, рояле, виолончели, баяне и т.д. Номера классического и современного репертуара зрителям представили как сольные артисты, так и целые оркестры.



Как рассказала директор детской музыкальной школы №1 Галина Монахова, в концерте приняли участие лучшие воспитанники городских музыкальных школ и их преподаватели.



«“Хрустальная нота” – не просто отчетный концерт, это настоящий праздничный предновогодний вечер, где наши ребята и их педагоги показывают все, чего они достигли за первое полугодие учебного года. Свое творчество здесь представляют лучшие воспитанники - победители международных и всероссийский конкурсов, а также их преподаватели, - рассказала Галина Монахова. – Я поздравляю всех участников концерта с наступающим Новым годом и желаю новых творческих успехов».



Добавим, сегодня в Петропавловске работают 6 детских музыкальных школ. В них обучается порядка 1500 юных музыкантов.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.