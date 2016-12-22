В службе «одного окна» администрации Петропавловска началась выдача направлений в детский сад №20

22.12.2016 20:49:52 (GMT+12)

В январе 2017 года детский сад №20 вновь откроет двери для своих воспитанников после проведенного в нем капитального ремонта. 9 января будущего года сад будет введен в эксплуатацию, а уже с 25 числа начнется приём детей в обновленные группы дошкольного учреждения.



Родители будущих воспитанников будут уведомлены смс-оповещением о предоставлении места и необходимости получения направления.



Выдача направлений осуществляется в службе «одного окна» администрации Петропавловска по адресу: Ленинградская, 74/1 – здание бывшего ТЦ «Аквамарин» с 22 декабря. Как сообщили в Управлении образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, направления будут выдаваться лично родителям (законным представителям) ребёнка по предъявлению документа, удостоверяющего их личность, или доверенному в установленном законом порядке лицу, при наличии свидетельства о рождении ребенка. Льготной категории граждан при получении направления необходимо предоставить документ, подтверждающий наличие льготы в настоящее время.



Напомним, детский сад № 20 по ул. Драбкина, 7 закрылся на капитальный ремонт в мае 2015 года. Основную часть времени заняло сейсмоусиление здания, затем подрядчики перешли к косметическому ремонту групп и помещений детского сада. За это время учреждение было полностью обновлено: проведены работы по внешней отделке здания, водоотведению, ремонту кровли и благоустройство территории. Добавим, детский сад № 20 рассчитан на 100 мест, в 2017 году там будет открыто пять возрастных групп.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.