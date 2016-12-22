Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 23 декабря 2016 года

22.12.2016 20:49:54 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью на юго-восточном побережье 7-12 м/с, на юго-западном побережье 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -7,-12°С, при прояснениях -17,-22°С, в центральной части -13,-18°С, при прояснениях -23,-28°С, днем -3,-8°С, при облачности -11,-16°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8,-13°С, при прояснениях -18,-23°С, в Пенжинском районе -32,-37°С, днем -4,-9°С, при облачности до -15°С, в Пенжинском районе -18,-23°С.



Гидрологическая обстановка:

На реках Камчатского края продолжаются процессы ледообразования.



Лавинная обстановка:

Сохраняется вероятность (до 0,3) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

Не прогнозируется.



Прогноз вулканической активности:

По данным «Камчатской группы реагирования на вулканические извержения «KVERT»» повысилась сейсмическая активность вулкана «Безымянный», расположенного на территории Усть-Камчатского муниципального района. В любое время возможны пепловые выбросы на высоту до 15 км.

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидается слабая геомагнитная буря. Прогнозируется увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как умеренная.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.