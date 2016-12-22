Страховая Группа «ХОСКА» возмещает ущерб ООО «Тымлатский рыбокомбинат» в сумме 305 млн рублей

22.12.2016 20:49:53 (GMT+12)

24 июня 2016 года на заводе по переработке рыбы и морепродуктов, расположенном в с.Тымлат на севере Камчатского края произошел пожар. В результате здание рыбного цеха, оборудование по переработке морепродуктов и промышленные холодильники были практически уничтожены огнем.



Значительно пострадало административное здание завода. Площадь пожара составила около 10 000 квадратных метров.



Рыбокомбинат - одно из крупнейших предприятий Камчатского края, обеспечивающее значительные поступления денег в бюджет и большое количество рабочих мест.



«Данная выплата - 305 миллионов рублей - является самой значительной выплатой за последние 5 лет, произведенных региональными страховыми компаниями Дальнего Востока и Сибири» - отмечает Евгений Аксенов.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в ПАО «Страховая группа «ХОСКА».