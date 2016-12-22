Камчатские спасатели сдали кровь для нуждающейся в переливании крови женщины

22.12.2016 20:49:51 (GMT+12)
Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России безвозмездно сдали кровь. Накануне в спасательный центр обратились родственники женщины, которая долгое время находится в медицинском учреждении. Для очередной операции ей требуется кровь второй положительной группы.
Кровь подходящей группы оказалась у десяти сотрудников Камчатского спасательного центра. Все они 21 декабря прибыли на станцию переливания, расположенную в г. Петропавловске-Камчатском.
Спасатели, как и медики, не понаслышке знают, что донорская кровь - это, прежде всего помощь пострадавшим при ЧС, ДТП, помощь больным детям и людям, страдающим заболеваниями крови.
«Нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь. Спасти жизнь человеку не только своими профессиональными действиями, но и участием в благотворительной акции – это наша обязанность», - комментирует начальник Камчатского спасательного центра МЧС России Александр Киргинеков.
Все принявшие участие в акции сдавали кровь добровольно.
«Никого из наших сотрудников руководство спасательного центра не принуждает, да и не имеет морального права это делать. Наши спасатели часто приходят на помощь людям в экстренных ситуациях. Понимая, что сдача донорской крови – это еще одна возможность спасти жизнь человеку, спасатели всегда с готовностью принимают участие в подобных мероприятиях», - отметил Александр Геннадьевич.
Всего в результате акции было собрано 4 литра крови.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
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