На Камчатке прошла плановая проверка систем оповещения

22.12.2016 20:49:50 (GMT+12)

В Камчатском крае утром 22 декабря прошла плановая проверка систем экстренного оповещения населения на случай чрезвычайной ситуации.



22 декабря 2016 года, ровно в 9 часов утра по камчатскому времени, была запущена региональная автоматизированная система централизованного оповещения края. Жители населенных пунктов могли слышать звуки электросирен и уличных громкоговорителей.



«Проверка системы оповещения – плановая. Она проводилась в соответствии с Планом основных мероприятий Главного управления МЧС России по Камчатскому краю на 2016 год. О проведении проверки системы оповещения жители полуострова были уведомлены заранее – заблаговременно в средствах массовой информации была размещена соответствующая информация. Поэтому беспокоиться не о чем. Проверка не связана с какими-либо происшествиями», - отметил ВрИО начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю Юрий Карташев.



В ходе тренировки проверены системы оповещения населения о ЧС, а также локальные системы оповещения, установленные на потенциально опасных объектах. Специалисты оценивали качество и скорость прохождения сигнала, работу «ревунов» и передвижных трансляционных установок. Предварительно результаты проверки показали соответствие качества и скорости прохождения сигналов оповещения установленным нормативам.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.