Константин Слыщенко прибывает на Камчатку с рабочим визитом

22.12.2016 20:49:51 (GMT+12)

Депутат Государственной Думы РФ 7 созыва от Камчатского края, член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко в рамках региональной недели прибывает на полуостров в пятницу, 23 декабря.

План рабочего визита включает обширный перечень мероприятий.

23 декабря Слыщенко откроет свою общественную приёмную, основной задачей которой станет работа с обращениями жителей Камчатского края.

24 декабря депутат примет участие в работе отчетно-выборной конференции Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия».

В понедельник, 26 декабря, Константин Слыщенко проведет прием граждан в общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева.

В этот же день встретится с представителями автомобильного сообщества, а также проведет ежемесячное заседание в рамках реализации партийного проекта «Школа молодого политика».
27 декабря депутат посетит Мильковский муниципальный район, где пообщается с местными жителями.

28 декабря запланирована рабочая встреча с секретарями первичных отделений Петропавловск-Камчатского местного отделения партии «Единая Россия».

Добавим, что это будет уже третий визит Константина Слыщенко на Камчатку в рамках региональной недели.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

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