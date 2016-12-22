Открытие общественной приемной состоится в Петропавловске-Камчатском

22.12.2016 20:49:52 (GMT+12)
23 декабря в 14 часов состоится торжественное открытие приёмной депутата Государственной Думы РФ от Камчатского края, члена комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константина Слыщенко Константина, депутатов Законодательного Собрания Камчатского края по второму избирательному округу Анатолия Кирносенко и Владимира Агеева, депутата Городской думы Анатолия Наумова, а также Камчатского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ.
Основной задачей общественной приёмной станет работа с обращениями граждан.
Общественная приёмная будет находится по адресу: Петропавловск-Камчатский, ул. Красная Сопка, д. 29, 2-й этаж (здание магазина «Автолюкс» на мосту)
Режим работы приёмной: понедельник-пятница с 10:00 до 18:00, суббота, воскресенье – выходные дни.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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