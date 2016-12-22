Камчатские полицейские продолжают борьбу с незаконным оборотом наркотиков

22.12.2016 14:24:22 (GMT+12)
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники мильковской полиции задержали 41-летнего местного жителя, у которого изъяли около 180 граммов марихуаны. По словам мужчины, семена запрещенного растения он нашел и посадил неподалеку, не надеясь, что они взойдут. Однако, вернувшись через некоторое время, обнаружил восемь кустов цветущей конопли, из которой и изготовил готовый к употреблению наркотик.
Помимо запрещенных веществ полицейские нашли в квартире сельчанина порох. Мужчина утверждает, что нашел его летом на рыбалке.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…». Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».
В Петропавловске-Камчатском сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Камчатскому краю задержали 32-летнего покупателя и 45-летнего продавца масла каннабиса. Оба проживают в краевой столице. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили в сугробе на территории частного дома дилера сверток с тремя шприцами, наполненными наркотиком, вес которого составил почти 21 грамм.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по линии незаконного оборота наркотиков и в отношении продавца, и в отношении покупателя.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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