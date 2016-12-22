Общественный совет при УФССП Росии по Камчатскому краю подвел итоги работы за 2016 год

22.12.2016 14:22:24 (GMT+12)

На заключительном собрании уходящего года Общественный совет при Управлении Федеральной службы судебных приставов подвел итоги своей деятельности в 2016 году. За это время состоялась масса мероприятий, активными участниками и организаторами которых выступали члены Общественного совета. Так, на протяжении всего года проводились встречи с трудовыми коллективами, где судебные приставы рассказывали гражданам об основных направлениях деятельности Службы, а также о работе электронных сервисов, призванных облегчить жизнь — Банке данных исполнительных производств, едином портале госсуслуг и личном кабинете.



Общественный совет активно участвовал и поддерживал мероприятия Управления, среди которых и празднование 71-й годовщины Победы в Великой отечественной войне, и вручение знамени УФССП России по Камчатскому краю директором ФССП России Артуром Парфенчиковым, и донорская акция. Кроме этого, члены Общественного совета присутствовали на приемах граждан в качестве независимых экспертов за контролем оказания надлежащей помощи, а также соблюдением законных прав и интересов обратившихся граждан.



Важной частью заседания стало обсуждение задач на 2017 год. Единогласно решено продолжить работу по всем направлениям, а также искать новые пути для совершеносвования деятельности Управления, в частности, во взаимодействии с жителями полуострова.







Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю



