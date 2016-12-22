Общественный совет при УФССП Росии по Камчатскому краю подвел итоги работы за 2016 год

22.12.2016 14:22:24 (GMT+12)
На заключительном собрании уходящего года Общественный совет при Управлении Федеральной службы судебных приставов подвел итоги своей деятельности в 2016 году. За это время состоялась масса мероприятий, активными участниками и организаторами которых выступали члены Общественного совета. Так, на протяжении всего года проводились встречи с трудовыми коллективами, где судебные приставы рассказывали гражданам об основных направлениях деятельности Службы, а также о работе электронных сервисов, призванных облегчить жизнь — Банке данных исполнительных производств, едином портале госсуслуг и личном кабинете.
Общественный совет активно участвовал и поддерживал мероприятия Управления, среди которых и празднование 71-й годовщины Победы в Великой отечественной войне, и вручение знамени УФССП России по Камчатскому краю директором ФССП России Артуром Парфенчиковым, и донорская акция. Кроме этого, члены Общественного совета присутствовали на приемах граждан в качестве независимых экспертов за контролем оказания надлежащей помощи, а также соблюдением законных прав и интересов обратившихся граждан.
Важной частью заседания стало обсуждение задач на 2017 год. Единогласно решено продолжить работу по всем направлениям, а также искать новые пути для совершеносвования деятельности Управления, в частности, во взаимодействии с жителями полуострова.
Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+