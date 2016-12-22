Пьяное насилие

22.12.2016 14:19:30 (GMT+12)
Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя краевого центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
По данным следствия, в ночь с 26 на 27 сентября 2016 года, обвиняемый находясь по месту жительства, в одной из квартир по улице Горького в городе Петропавловске - Камчатском, распивая спиртные напитки совместно с другом и своей 53-летней знакомой, после того как друг уснул, а женщина находясь в сильном алкогольном опьянении, легла на диван, решил вступить с ней в интимные отношения. После того как женщина отказалась, он с особой жестокостью совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, чем причинил ей физическую боль, моральные страдания и телесные повреждения.
Обвиняемый работал разнорабочим в коммерческой компании, холост, ранее не судим.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления
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