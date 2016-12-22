Срочно в номер: землетрясение силой до 2 баллов ощутили жители Камчатки

22.12.2016 13:38:15 (GMT+12)

Землетрясение силой до 2 баллов ощутили жители Камчатки. Событие произошло в 11:55 местного времени (02:55 мск), сообщили сегодня ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.



Энергетический класс подземного толчка составил 11,5. В зданиях в Петропавловске-Камчатском дрожали стекла и предметы в шкафах.



Как сообщили в управлении МЧС России по Камчатскому краю, жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.



(ТАСС).

