Жертвами телефонных аферистов стали еще трое жителей Петропавловска-Камчатского.

22.12.2016 10:43:44 (GMT+12)
38-летний предприниматель заплатил за недоставленные запчасти на автомобиль 50 тысяч рублей. Продавца, чей абонентский номер зарегистрирован в Приморском крае, нашел в социальной сети «WhatsApp».
69-летняя пенсионерка, продававшая на сайте «Avitо.ru» люстру, поверила лже-покупателю и сообщила ему реквизиты своей банковской карты, лишилась семи тысяч рублей.
28-летний студент внес предоплату в сумме четыре с половиной тысячи рублей на банковский расчетный счет неизвестного, звонившего со Свердловской области, чтобы снять квартиру в Петропавловске-Камчатском.
С начала года камчатцы перевели разного рода аферистам уже более 14 миллионов рублей. Схемы обмана фактически не меняются, но, несмотря на это камчатцы продолжают доверять абсолютно незнакомым, сообщая им реквизиты своих банковских карт, веря, что спасают от тюрьмы родственников «дают взятки», трудоустраиваясь на самую востребованную в администрации должность водителя, «умасливают» будущих руководителей.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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