Происшествия на дорогах края

22.12.2016 09:45:52 (GMT+12)

За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 23 столкновения без пострадавших и два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили различные травмы.



Выявлены два водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ещё четыре водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Выявлены восемь пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено пять единиц техники. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещён один гражданин.



21 декабря в 10:20 в г. Елизово на улице Магистральная у дома № 64 29-летняя автоледи, управляя автомашиной «Тойота Мастер Айс Сурф», на регулируемом перекрёстке неравнозначных дорог при осуществлении поворота налево с главной дороги на второстепенную не предоставила преимущество в движении автомашине «Митсубиси Делика», двигавшейся по главной дороге во встречном направлении под управлением 58-летнего елизовчанина и совершила столкновение. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель «Делики», ему назначено амбулаторное лечение.



В этот же день около 18:30 на 16 километре автодороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск 48-летний житель краевой столицы, управляя автомашиной «Тойота Лэнд Крузер», двигаясь из п. Ключи в направлении с. Мильково, не выбрал безопасную скорость, которая позволила бы обеспечить водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не выполнил требование дорожного знака 6.18.3 «Направление объезда», продолжил движение транспортного средства прямо, в результате чего совершил наезд на препятствие (гравийная насыпь). В результате ДТП телесные повреждения получили водитель «Лэнд Крузера» (госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы) и его 53-летний пассажир (медики назначили амбулаторное лечение).



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

