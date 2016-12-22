Второй раз не подфартило

22.12.2016 09:40:02 (GMT+12)
Елизовский районный суд Камчатского края с участием государственного обвинителя рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего неработающего и не имеющего постоянного места жительства гражданина, неоднократно судимого за корыстные преступления.
На этот раз он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия).
В суде установлено, что утром 25 февраля 2016 года мужчина решил похитить выручку в торговом павильоне, расположенном в г. Елизово на улице Мирная.
Не имея при себе никаких предметов, которыми можно было бы запугать продавца магазина, он нашел в мусорном баке канистру с остатками ржавой воды и ворвался с ней в торговый павильон. Держа в руках канистру и зажигалку, угрожая продавцу павильона совершением поджога, налетчик потребовал отдать ему деньги, находящиеся в кассе.
Продавец восприняла угрозу реально и отдала нападавшему выручку в сумме 1000 рублей.
Забрав деньги, злоумышленник попытался повторить те же действия в соседнем отделе павильона, однако продавщица вино-водочного отдела оказалась смелее своей напарницы. Женщина не поддалась на угрозы и прогнала налетчика из магазина.
Заключением психолого-психиатрической комиссии экспертов установлено, что на момент совершения преступления нападавший имел временное психическое расстройство, появившееся на фоне употребления наркотических веществ, то есть он не мог в полной мере осознавать общественную опасность своих действий.
С учетом заключения экспертов суд назначил подсудимому принудительные меры медицинского характера в виде помещения в стационар специализированного типа.
Постановление в законную силу не вступило.
Старший помощник прокурора Камчатского
края по взаимодействию со СМИ,
общественностью и правовому обеспечению
Лариса Шунина
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