Второй раз не подфартило

22.12.2016 09:40:02 (GMT+12)

Елизовский районный суд Камчатского края с участием государственного обвинителя рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего неработающего и не имеющего постоянного места жительства гражданина, неоднократно судимого за корыстные преступления.



На этот раз он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия).

В суде установлено, что утром 25 февраля 2016 года мужчина решил похитить выручку в торговом павильоне, расположенном в г. Елизово на улице Мирная.



Не имея при себе никаких предметов, которыми можно было бы запугать продавца магазина, он нашел в мусорном баке канистру с остатками ржавой воды и ворвался с ней в торговый павильон. Держа в руках канистру и зажигалку, угрожая продавцу павильона совершением поджога, налетчик потребовал отдать ему деньги, находящиеся в кассе.



Продавец восприняла угрозу реально и отдала нападавшему выручку в сумме 1000 рублей.

Забрав деньги, злоумышленник попытался повторить те же действия в соседнем отделе павильона, однако продавщица вино-водочного отдела оказалась смелее своей напарницы. Женщина не поддалась на угрозы и прогнала налетчика из магазина.



Заключением психолого-психиатрической комиссии экспертов установлено, что на момент совершения преступления нападавший имел временное психическое расстройство, появившееся на фоне употребления наркотических веществ, то есть он не мог в полной мере осознавать общественную опасность своих действий.



С учетом заключения экспертов суд назначил подсудимому принудительные меры медицинского характера в виде помещения в стационар специализированного типа.

Постановление в законную силу не вступило.





Старший помощник прокурора Камчатского

края по взаимодействию со СМИ,

общественностью и правовому обеспечению



Лариса Шунина

