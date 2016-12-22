Названы главные темы грядущей пресс-конференции Президента

22.12.2016 09:39:54 (GMT+12)

Главными темами большой пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина 23 декабря будут экономика и социальная сфера, много вопросов будет по Сирии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Традиционно тема номер один — это наша внутрироссийская жизнь. Наша экономика, социальная сфера», — сказал он в интервью телеканалу «Мир 24».



«Очень важно, какая оценка состоянию нашей экономики будет дана со стороны Президента. Я не сомневаюсь, что на этот счет будет много вопросов», — продолжил Песков. Кроме того, будут затронуты и социальные вопросы.



«Ведь традиционно — это мы можем судить по обращениям, которые поступают в администрацию президента — граждан интересуют вопросы, насколько в условиях экономических трудностей государство будет продолжать нести этот значительный груз социальных обязательств», — пояснил Песков.



Он заметил, что много вопросов посвящено ситуации в Сирии. «И в контексте Сирии — очень многих интересует процесс развития наших вооруженных сил. Мы знаем, что вооруженным силам впервые за долгое время приходится участвовать в таких крупных трансграничных операциях. И показывают они блестящую работу. И наша техника, и наши военные, и вся логистика… Наверняка, этим будут интересоваться», — сказал Песков.



По мнению пресс-секретаря Президента, большой интерес журналистов может вызвать позиция Путина по прошедшим в США президентским выборам и отношениям с США в целом. По его словам, на пресс-конференцию аккредитовалось много американских журналистов, некоторые из них приехали специально.



Отвечая на вопрос о том, как он выбирает журналистов для вопросов на пресс-конференции, Песков сказал, что отдает приоритет представителям «кремлевского пула». «Это те журналисты, которые на протяжении года колесят по стране, по миру, проводят сутки в самолетах, автобусах. Поэтому какой-то приоритет мы отдаем сначала им», — сказал он. Вместе с тем, добавил Песков, он старается не забывать и про иностранных журналистов.



Пресс-секретарь заявил, что глава государства очень внимательно готовится к таким мероприятиям, как «прямая линия» и большая пресс-конференция. «Конечно, привлекаем к подготовке все министерства, все ведомства. И все очень лаконично представляют соответствующие справки, аналитические материалы Президенту, которые он скрупулезно вычитывает. Иногда он перепроверяет цифры с министром или с руководителем того или иного ведомства. Этот процесс длится несколько суток и держит в тонусе многих министров, которые в эти дни сидят у телефонов», — сказал Песков.



Он добавил, что Президенту редко удается выспаться перед такими пресс-конференциями.



(Интерфакс).

