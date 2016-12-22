Владимир Путин считает создание рабочих мест и решение проблем тарифов основным для Дальнего Востока

22.12.2016 09:30:45 (GMT+12)

Президент РФ Владимир Путин считает, что для развития территорий Дальнего Востока необходимо создавать там современные рабочие места и решать проблему энерготарифов.



Вопрос о развитии дальневосточного региона был поднят на встрече главы государства с руководством палат Федерального собрания председателем думского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николаем Харитоновым (КПРФ), который сослался на успешное заселение этих территорий во времена Петра Столыпина в том числе за счет так называемых подъемных - некой суммы, которую платили переселенцам.



"Во времена Столыпина это было эффективным, хоть и достаточно затратным. Сегодня это может быть очень затратным, но не таким эффективным", - отреагировал на эту идею Путин .



По его словам, сейчас "существуют другие, более современные средства поддержки экономики" на Дальнем Востоке . "Там надо создавать современные рабочие места, чтобы люди приезжали и им было где работать, создавать условия", - подчеркнул Путин.



Одной из ключевых проблем глава государства считает решение проблемы высоких тарифов на тепло и электроэнергию в регионах Сибири и Дальнего Востока. "Мы не найдем никакого другого решения, кроме как раскинуть (их) на всю территорию РФ: приподнять где-то на десятую часть, а в некоторых регионах - опустить", - подчеркнул Путин, оговорившись, что речь идет не обо всех дальневосточных регионах, так не во всех из них тарифы выше среднероссийских. "Правительство уже приняло это решение, а если нет, то надо будет дожать", - добавил он.



"Если решим эти системные вопросы, то там (на Дальнем Востоке) по-другому будет смотреться жизнь" - уверен Путин.



(ТАСС).

