Доброе утро, Камчатка!

22.12.2016 08:48:41 (GMT+12)

Сегодня четверг, 22 декабря 2016 года. По старому стилю — 9 декабря.



Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Пророчицы Анны, матери прор. Самуила (1100 г. до Р. Х.). Свт. Софрония, архиеп. Кипрского (VI). Прп. Стефана Новосиятеля (912).



Сщмч. Владимира Виноградова пресвитера (1919); сщмч. Владимира Джуринского пресвитера и мц. Евфросинии Джуринской (1920); сщмчч. Василия Ягодина и Александра Буравцева пресвитеров (1937).



Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость».



1 Тим., 289 зач., VI, 17-21. Лк., 107 зач., XXI, 28-33. Прав. Анны: Гал., 210 зач. (от полу́), IV, 22-31. Лк., 36 зач., VIII, 16-21.



По мусульманскому календарю — 23 рабии аль-ауваля [III] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 22 кислева 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День энергетика.



День образования Пенсионного фонда России.



День работников дипломатической службы Украины.



22 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ



1857 Принято решение о введении в России первых почтовых марок.



1920 На VIII съезде Советов был принят Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО).



1989 В Румынии свергнут коммунистический режим Николае Чаушеску.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1744 Даниил Самойлович, русский военный врач, основатель отечественной эпидемиологии.



1858 Джакомо Пуччини, итальянский оперный композитор.



1937 Эдуард Успенский, советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг.



1939 Лео Бокерия, российский кардиохирург, ученый и организатор медицинской науки, академик.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!



Сп. Зурб.







