Доброе утро, Камчатка!

22.12.2016 08:48:41 (GMT+12)
Сегодня четверг, 22 декабря 2016 года. По старому стилю — 9 декабря.
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Пророчицы Анны, матери прор. Самуила (1100 г. до Р. Х.). Свт. Софрония, архиеп. Кипрского (VI). Прп. Стефана Новосиятеля (912).
Сщмч. Владимира Виноградова пресвитера (1919); сщмч. Владимира Джуринского пресвитера и мц. Евфросинии Джуринской (1920); сщмчч. Василия Ягодина и Александра Буравцева пресвитеров (1937).
Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость».
1 Тим., 289 зач., VI, 17-21. Лк., 107 зач., XXI, 28-33. Прав. Анны: Гал., 210 зач. (от полу́), IV, 22-31. Лк., 36 зач., VIII, 16-21.
По мусульманскому календарю — 23 рабии аль-ауваля [III] 1438 г. хиджры.
По иудейскому календарю — 22 кислева 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
День энергетика.
День образования Пенсионного фонда России.
День работников дипломатической службы Украины.
22 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ
1857 Принято решение о введении в России первых почтовых марок.
1920 На VIII съезде Советов был принят Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО).
1989 В Румынии свергнут коммунистический режим Николае Чаушеску.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1744 Даниил Самойлович, русский военный врач, основатель отечественной эпидемиологии.
1858 Джакомо Пуччини, итальянский оперный композитор.
1937 Эдуард Успенский, советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг.
1939 Лео Бокерия, российский кардиохирург, ученый и организатор медицинской науки, академик.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!
Сп. Зурб.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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