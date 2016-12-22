Доброе утро, Камчатка!

22.12.2016 08:48:41 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня четверг, 22 декабря 2016 года. По старому стилю — 9 декабря.

Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Пророчицы Анны, матери прор. Самуила (1100 г. до Р. Х.). Свт. Софрония, архиеп. Кипрского (VI). Прп. Стефана Новосиятеля (912).

Сщмч. Владимира Виноградова пресвитера (1919); сщмч. Владимира Джуринского пресвитера и мц. Евфросинии Джуринской (1920); сщмчч. Василия Ягодина и Александра Буравцева пресвитеров (1937).

Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость».

1 Тим., 289 зач., VI, 17-21.  Лк., 107 зач., XXI, 28-33.  Прав. Анны: Гал., 210 зач. (от полу́), IV, 22-31.  Лк., 36 зач., VIII, 16-21.

По мусульманскому календарю — 23 рабии аль-ауваля [III] 1438 г. хиджры.

По иудейскому календарю — 22 кислева 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

День энергетика.

День образования Пенсионного фонда России.

День работников дипломатической службы Украины.

22 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ

1857  Принято решение о введении в России первых почтовых марок.

1920  На VIII съезде Советов был принят Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО).

1989  В Румынии свергнут коммунистический режим Николае Чаушеску.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1744  Даниил Самойлович,  русский военный врач, основатель отечественной эпидемиологии.  

1858  Джакомо Пуччини, итальянский оперный композитор.  

1937  Эдуард Успенский, советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг.  

1939  Лео Бокерия, российский кардиохирург, ученый и организатор медицинской науки, академик.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!

Сп. Зурб.



«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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