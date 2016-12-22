Камчатский гороскоп, 22 декабря

22.12.2016 01:25:46 (GMT+12)

Камчатский гороскоп, 22 декабря

Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, методист детского сада:

День формирует позитивный настрой, помогает балансировать между традициями и оригинальностью, оставаться в тренде, мыслить в духе времени. В этот день хорошо произвести необходимые системные обновления. Настроение придает манерам шарм, а отношениям гармонию, вносет в ситуации дня романтический оттенок, поддержит интерес к модным тенденциям. Утро возможно принесет новость или нежданный поворот событий, обеспечит прорыв в понимании важного вопроса. Эффективны комплексные косметические процедуры, особенно уход за кожей.

Опасное место для водителей и пешеходов – улица Гагарина.

Рейтинг дня: 4.

День благоприятен для жителей улиц Набережной, Ленинской, Советской, Лермонтова, проспекта Победы, Космического проезда, районов КП – Силуэт, 11 (в краевом центре), 26 км (в Елизове), села Оссора, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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