Камчатский метеокомментарий, 22 декабря (357/9)

22.12.2016 08:55:00 (GMT+12)

В 6.00 в Петропавловске-Камчатском было -11º, малооблачно, небольшой снег, атмосферное давление 743 мм рт. ст., относительная влажность 75%.



Предварительный прогноз:



Утро: -10°, ясно, без осадков.



День: -10°, ясно, без осадков.



Вечер: -12°, малооблачно, небольшой снег..



Геомагнитная обстановка: 9 — 21 часа — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 7’37’’ (-0”).



Луна: 45%, стареющая.



Сегодня - Анна, Стефан. Анна зимняя. День зимнего солнцестояния— начало зимы, приметили: "На зачатие святой Анны осень кончается, зима начинается". Этот день отмечался беременными женщинами и пчеловодами. Беременным запрещалось в течение суток приниматься за какую-либо существенную работу. В этот день для беременных женщин был пост — "На зачатие святой Анны беременным бабам пост".



Замечали, что "В этот день волки стадятся, а разбегаются после выстрелов на святое Крещение", волки в стаях были особенно опасны. Приметили: "Опока на деревьях — к урожаю". Какая погода в этот день, такая и 31 декабря.



Именины у Анны.



Анна с иврита - "благодать Божия".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 22 декабря, 11.15 (кмч).