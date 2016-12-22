Из прогноза МЧС по Камчатскому на 2017 год

22.12.2016 01:25:43 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Прогноз ЧС природного характера:



В период выпадения обильных осадков возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом селей, оползней и обвалов в отдельных районах Елизовского района, Петропавловск-Камчатском ГО, Вилючинском ГО и Усть-Камчатского МР.



С момента образования постоянного снежного покрова и до полного его разрушения все горные территории Камчатского края являются потенциально лавиноопасными.



Наибольшая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом снежных лавин отмечается в Елизовском, Мильковском, Быстринском, Усть-Камчатском и Усть-Большерецком муниципальных районах, а также в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах. Исключительно опасны для туристов, альпинистов, горнолыжников и сноубордистов склоны вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский, Ааг, Арик, Опала, Ичинский, Ключевская группа вулканов, а также склоны сопки Бархатной, горы Сельдевой, сопки Двугорбой, находящихся в Елизовском муниципальном районе.



В период весеннего половодья на территории Камчатского края наиболее вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера:

- во второй-третьей декадах мая на территории Елизовского и Усть-Большерецкого муниципальных районов (р. Авача, р. Карымшина, р. Амчигача);

- с третьей декады мая по третью декаду июня на территории Мильковского, Усть-Камчатского и Соболевского муниципальных районов (р. Большая Воровская, р. Крутогорова, р. Камчатка);

- с первой по третью декады июня на территории Карагинского, Пенжинского и Тигильского муниципальных районов (р. Пенжина, р. Энычаваям, р. Панкара, р. Тымлат, р. Парень, р. Оклан, р. Тигиль).



Ежегодно наиболее сложная паводковая обстановка в июне месяце складывается в Усть-Большерецком, Елизовском и Мильковском муниципальных районах на реках: Большая Быстрая, Авача, Амчигача, Камчатка и её притоках. Неблагоприятная обстановка также может сложиться на реках Пенжинского, Карагинского, Тигильского, Усть-Камчатского и Соболевского муниципальных районов.



В период выпадения обильных осадков на территории Камчатского края наиболее вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера связанных с поднятием уровней воды в реках в осенний период на территории Елизовского, Усть-Большерецкого и Соболевского районов (р. Авача, р. Карымшина, р. Амчигача, р. Большая Воровская).



В период с мая по конец октября велика вероятность возникновения природных пожаров в Усть-Большерецком, Елизовском, Мильковском, Быстринском, Усть-Камчатском, Тигильском, Олюторском и Пенжинском муниципальных районах.



Сейсмичность на Камчатке соответствует фоновому уровню.



Долгосрочный сейсмический прогноз для Курило-Камчатской дуги в период по 10.2021 г.:

- для Южной Камчатки, вероятность землетрясения с глубиной очага H < 80 км и M ≥ 7.7, имеющего силу до 8 баллов в г. Петропавловск-Камчатский, равна 19.5 %;

- для Авачинского залива, вероятность возникновения землетрясения с M ≥ 7.7, имеющего силу до 9 баллов в г. Петропавловск-Камчатский, равна 13.2 %;

- повышена также вероятность сильнейшего землетрясения с M ≥ 7.7 для района Камчат-ского залива, в котором она равна 9.0 %.



Суммарная вероятность землетрясений M ≥ 7.7 в участках, которые могут иметь силу 7–9 баллов в г. Петропавловск-Камчатский, очень высока и может достигать 45.5 % , что на 1.8 %, в пределах стандартного уклонения превышает аналогичную величину предыдущего прогноза 43.7 %. При этом вероятность возникновения в период времени в г. Петропавловск-Камчатский земле-трясения силой 9 баллов равняется 13.2 %, а землетрясений силой 8 и 7 баллов – 32.3 %.



Сохраняется вероятность подхода волн цунами к побережьям Камчатского края.



Возникновение ЧС, связанных с вулканической опасностью, маловероятно. Сохранится опасность для полётов по международным и местным авиалиниям, связанная с возможными пепловыми и аэрозольными шлейфами в большей степени в районах вулканов: Карымский, Шивелуч, Безымянный и Ключевской, в меньшей в районе вулканов, Жупановский, Кизимен, Горелый, Плоский Толбачик.



Вулканы Камчатки опасности для близлежащих населенных пунктов не представляют. В случае катастрофических извержений вулканов, наибольшая опасность, связанная с выпадением пепла, может возникнуть для населённых пунктов Мильковского, Усть-Камчатского, Быстринского и Елизовского муниципальных районов, а так же для Петропавловск-Камчатского ГО.



Прогноз ЧС техногенного характера:



В 2017 году возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на водном транспорте. Наибольшую опасность представляют аварийные ситуации на судах, главными причинами которых являются, нарушение правил их эксплуатации и стоянки. Согласно среднемноголетних наблюдений наибольшая вероятность возникновения ЧС и происшествий, спровоцированных сложными метеорологическими условиями (волнение, осадки, туман) отмечается с октября по апрель включительно.



Сохранится вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на воздушном транспорте, причинами которых в значительной степени могут стать:

- низкий уровень контроля технического состояния авиационных средств и нарушения правил выполнения полетов;

- неблагоприятные и опасные метеорологические условия;

- парогазовые выбросы с содержанием вулканических пеплов при извержении вулканов.



Возможно возникновение аварий на коммунально-энергетических сетях. Тенденция к увеличению количества аварий на объектах жизнеобеспечения из-за сбоев в работе оборудования по причине износа( до 80 %) сохраняется. Наиболее актуален данный риск для северных районов Камчатского края. Существует угроза перемерзания систем холодного водоснабжения по причине нарушения правил проектирования водопроводных магистралей. В периоды действия предупреждений об опасных явлениях сохранится риск аварий на электрических сетях по причинам обрывов и перехлестов проводов, замыканий на трансформаторных станциях с последующим отключением жилого сектора, административных и производственных зданий.



Наибольшее количество возникновения ДТП ожидается в зимний период в результате образования гололедицы на дорогах, недостаточной расчисткой проезжей части, а также в связи с ограниченной видимостью.

В связи с нарушениями правил техники безопасности на водоёмах в период ледостава возможны провалы людей и техники под неокрепший лёд рек и водоемов.



Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше локального характера в жилом секторе и административных зданиях, связанных с низкой пожарной защищенностью и несоблюдением правил пожарной безопасности.



Возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением аварий на радиационно-, химически опасных и потенциально опасных объектах не прогнозируется.



Чрезвычайные ситуации, связанные с прекращением поставок топлива и продовольствия в отдаленные районы Камчатского края не прогнозируются.



Прогноз ЧС биолого-социального характера:



В 2017 году сохранится вероятность вспышек острых респираторных заболеваний в зимний период, обусловленные понижением среднесуточной температуры, а в весенне-осенний период сезонными перепадами температур и повышенной влажностью воздуха. Возникновения ЧС не прогнозируется.



Возникновения ЧС связанных с вспышками антропозоонозов, неблагоприятной эпизоотической и эпифитотической обстановки не прогнозируется.



Исходя из статистических данных возникновение ЧС в результате массового размножения вредителей леса, и спровоцированных ими неблагоприятных последствий для территорий Камчатского края не прогнозируется.

Согласно среднемноголетним значениям ЧС связанных с неблагоприятной агрометеорологической обстановкой на территории Камчатского края не прогнозируется.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.