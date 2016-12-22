Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на период с 21 по 28 декабря 2016 года

22.12.2016 01:25:42 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



В период с 21 по 28 декабря 2016 г на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений, оценивается как умеренная.

Сохраняется вероятность роста количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с гололедицей, недостаточной освещённостью проезжей части и нарушением правил дорожного движения на дорогах края.

Сохраняется повышенная вероятность пропажи и травмирования людей, осуществляющих туристическую и спортивную деятельность, переходы между населенными пунктами, в связи некачественной экипировкой, недостаточным знанием местности, недостаточной видимостью, сходом одиночных лавин в горных районах.

Ввиду устойчивых отрицательных температур в северной и центральной части края сохраняется повышенная вероятность возникновения аварий в сфере ЖКХ.

Сохраняется риск провалов людей и техники под неокрепший лёд рек и водоемов, в связи с текущими процессами ледообразования на реках края.

Также опасность представляют аварийные ситуации на судах связанные с нарушениями правил судовождения в условиях сильного волнения моря на прибрежных акваториях Камчатского края.



Метеорологическая обстановка:

В период с 21 по 28 декабря 2016 г. на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений оценивается как умеренная.



21-22 декабря будет отмечаться остаточное влияние Тихоокеанского циклона на северные районы и западные районы полуострова, где прогнозируется выпадение небольших осадков в виде снега (до 5 мм за 12 часов), усиление ветра на побережье до 15 м/с.



К 25 декабря ожидается подход циклона к крайнему югу полуострова, который будет оказывать фронтальное влияние преимущественно на юго-восточное побережье полуострова и Командорские острова. Прогнозируется выпадение небольших осадков в виде снега (до 10 мм за 12 часов), усиление ветра на восточном побережье до 15-20 м/с. Циклон будет оказывать влияние на полуостров до 27 числа.



В указанный прогнозный период в акваториях Тихого океана и Берингова моря ожидается волнение 8-9 м. Вероятность получения предупреждений об неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях на территории и на прилегающей акватории Камчатского края от ФБГУ «Камчатское УГМС» оценивается как повышенная.



Среднесуточная температура ожидается: в краевом центре – в интервале от -19°С до 0°С, в южных районах края – в пределах от -16°С до -8°С, в центральных – в пределах от -25°С до -7°С, в северных районах – в пределах от -35°С до -16°С.



Гидрологическая обстановка:

На реках края продолжаются процессы ледообразования. На реках северной половины происходит укрепление ледового покрова, на отдельных участках рек центральных и южных районов наблюдаются забереги. Вероятность получения предупреждений о неблагоприятных и опасных гидрологических явлениях от группы речных гидрологических прогнозов ФГБУ «Камчатское УГМС» низкая.



Сейсмическая активность:

В г. Петропавловске-Камчатском и г. Елизово землетрясений с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-ти балльной шкале MSK не ожидается.

Вероятность возникновения ЧС до муниципального характера, связанных с разрушениями, вызванными сейсмическими событиями – не выше 0,3.



Вулканическая активность:

По данным «Камчатской группы реагирования на вулканические извержения «KVERT»» повысилась сейсмическая активность вулкана «Безымянный», расположенного на территории Усть-Камчатского муниципального района. Повышена вероятность извержения вулкана, в любое время возможны пепловые выбросы на высоту до 15 км.

В связи с этим повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, не выше локального характера, при попадании воздушных судов в зоны пепловых выбросов (источник ЧС – активность вулканов: Шивелуч и Безымянный, нарушение правил авиаполётов). Прогнозируется возникновение угрозы жизнедеятельности населения в населённых пунктах южной и центральной частей Камчатского края в результате возможных пеплопадов (вероятность до 0,3).



Лавинная опасность:

Сохраняется вероятность (0,3) схода снежных лавин и опасность попадания в их зону для туристов и спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта и совершающих несогласованные восхождения в отдалённых горных районах края.

Угрозы схода лавин на объекты транспортной инфраструктуры, объекты ЖКХ и энергетики, ПОО и объекты жизнедеятельности населения нет.



Ситуация на водных объектах:

Сохранится опасность возникновения чрезвычайных ситуаций (0,3) в акватории Авачинского залива, Тихого океана, Охотского и Берингова морей, где ведут промысел биоресурсов рыболовные суда вследствие нарушений правил судовождения и неблагоприятной метеорологической обстановкой на прибрежных акваториях Камчатского края.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.