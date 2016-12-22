Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 22 декабря 2016 года

22.12.2016 01:25:37 (GMT+12)
(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).
Метеорологический прогноз:
Южная половина Камчатского края
Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, на южных побережьях ночью 9-14 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6,-11°С, при прояснениях -16,-21°С, в центральной части -15,-20°С, при прояснениях -25,-30°С, днем -5,-10°С, при облачности -15,-20°С.
Северная половина Камчатского края
Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северный 5-10 м/с, на восточном побережье 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10,-15°С, при прояснениях -20,-25°С, на крайнем севере до -30°С, днем -5,-10°С, при облачности -15,-20°С.
Гидрологическая обстановка:
На реках Камчатского края продолжаются процессы ледообразования.
Лавинная обстановка:
Сохраняется вероятность (до 0,3) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.
Экзогенная обстановка:
Сходов селей и оползней не прогнозируется.
Сейсмологический прогноз:
В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.
Сильные волнения моря:
Не прогнозируется.
Прогноз вулканической активности:
По данным «Камчатской группы реагирования на вулканические извержения «KVERT»» повысилась сейсмическая активность вулкана «Безымянный», расположенного на территории Усть-Камчатского муниципального района. В любое время возможны пепловые выбросы на высоту до 15 км.
Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.
Прогноз геомагнитной обстановки:
На предстоящие сутки ожидается малая геомагнитная буря. Прогнозируется увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как умеренная.
(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).
ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.
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