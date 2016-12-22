Владимир Илюхин призвал бизнес Камчатки активнее участвовать в решении кадровых проблем региона

22.12.2016 01:19:39 (GMT+12)

Акцентировать внимание на проблеме качества и доступности трудовых ресурсов на Камчатке призвал органы власти и бизнес-сообщество Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Это направление ляжет в основу одной из целевых моделей, которые будут внедрены в рамках инвестиционной политики в 2017 году. Об этом глава региона заявил в ходе Инвестиционного послания.



«Целевой модели «Качество и доступность трудовых ресурсов» нет на федеральном уровне. Но, кадровое обеспечение бизнеса – очень актуальная проблема, особенно для Камчатки. Считаю крайне важным активное участие самого бизнеса в этом вопросе. Сегодня предпринимательское сообщество недостаточно вовлечено в развитие системы профобразования, и главное - в формирование прогноза потребности в кадрах, на основе которого формируется госзаказ на подготовку кадров в регионе. Только сам бизнес может определить сколько и кого надо готовить на перспективу, когда и какой квалификации специалисты будут востребованы. Поэтому необходимо наладить эффективную коммуникацию со всеми участниками рынка труда», - сказал Владимир Илюхин.



Он поручил органам исполнительной власти края включиться в процесс организации производственной практики студентов на предприятиях, увеличить количество целевых направлений на обучение под заявки работодателей. По мнению Губернатора края, необходимо продолжить развитие системы дуального образования, в которой тесно связаны производственный и учебный процессы.



«Также хотел бы обозначить проблему подготовки управленческих кадров, особенно в органах исполнительной власти. Часто уровень квалификации служащих, исполнительская дисциплина, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Это ограничивает общую способность госуправления к решению поставленных задач, - отметил глава региона. - Для конструктивного диалога с бизнесом, актуальной и современной поддержки частного сектора, государственные и муниципальные служащие, должны быть всегда на шаг впереди».



Губернатор края поручил руководителям региональных и муниципальных органов власти в следующем году обратить особое внимание на повышение квалификации своих специалистов, развитие их компетенций и навыков.



Напомним, в рамках Инвестиционного послания глава региона заявил, что в 2017 году в Камчатском крае будет внедрен новый формат работы – целевые модели регулирования и правоприменения. Он разработан с учетом рекомендаций заседания Госсовета РФ по повышению инвестиционной привлекательности субъектов. Целевые модели предполагают выполнение показателей по уменьшению сроков административных процедур, их упрощению. В первую очередь целевые модели регулирования в Камчатском крае будут распространены на: институты и инструменты для развития инвестиционного климата; кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимое имущество; улучшение предпринимательского климата в сфере строительства; технологическое присоединение к сетям электро-, тепло- и водоснабжения; оптимизацию контрольно-надзорной деятельности; систему мер по развитию малого предпринимательства.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.