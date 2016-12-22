Владимир Илюхин потребовал исключить факты избыточного контроля в отношении бизнеса

22.12.2016 01:19:40 (GMT+12)

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин потребовал исключить излишние проверки и избыточный контроль в отношении бизнеса. В ходе ежегодного Инвестиционного послания глава региона поручил органам исполнительной власти края совместно с контрольно-надзорными органами оптимизировать эту деятельность в регионе.

    «Я напомню, что федеральное законодательство сегодня предусматривает, как минимум 28 видов регионального госконтроля в отношении предпринимателей. По оценке самого бизнеса,  уровень административного давления в крае высокий. В этой связи в следующем году очень важно реформировать региональную систему госконтроля, перевести ее на риск-ориентированную модель, - сказал Владимир Илюхин. - В этой связи необходимо определить приоритетные виды регионального контроля, совершенствование которых будет проводиться в первую очередь. В том числе - экологический, строительный и  ветеринарный надзор, лицензионный контроль за розничной продажей алкоголя».

Риск-ориентированный подход подразумевает прямую зависимость интенсивности проверок от категории риска и опасности производственных объектов. Координатором этой работы по поручению Губернатора выступит министерство экономического развития края. Глава региона напомнил, что снижение административного давления на бизнес - первостепенная задача Уполномоченного по правам предпринимательства. До 1 февраля он должен подготовить свои предложения в дорожную карту, включая вопросы представительства в судах и совместных проверок.

    «Я также хотел бы обратить внимание территориальных управлений федеральных органов власти на эту проблему. Все мы находимся на территории, и все вместе должны переформатировать свою работу, работу своих сотрудников, и в целом, отношение к бизнесу. Если вы видите реальные ограничения для развития наших предпринимателей в федеральном законодательстве, необходимо готовить предложения по его изменению. Я готов лично такие инициативы продвигать», - заявил Губернатор края.

Напомним, с ежегодным Инвестиционным посланием к органам власти и бизнес-сообществу глава региона обратился 20 декабря в рамках сессии Законодательного Собрания края. Инвестиционное послание ляжет в основу экономической политики Камчатки в 2017 году.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

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