Владимир Илюхин предложил определить «бюджет развития» для приоритетного финансирования инвестпроектов

22.12.2016 01:25:47 (GMT+12)

Продолжить внедрение проектного управления в органах исполнительной власти края поручил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Выступая с Инвестиционным посланием, глава региона напомнил, что в этом году работу по такому принципу построили в двух пилотных органах власти.



«Есть плюсы и минусы, в первую очередь, низкий уровень межведомственного взаимодействия. Поручение Правительству края - в срок до 1 апреля создать необходимую нормативную базу, разработать стандарт межведомственного взаимодействия, определить первоочередные проекты, обеспечить подготовку кадров и внедрение оптимального информационного обеспечения», - сказал глава региона.



Для более эффективного перехода на проектное управление, а также для создания необходимой бизнесу инфраструктуры, он предложил определить «бюджет развития» для приоритетного финансирования проектов.



«Он должен предусматривать финансирование ГЧП-проектов, в том числе концессионных соглашений, создание промышленных площадок и другой инженерной инфраструктуры для бизнеса», - заявил Владимир Илюхин.



Разработать соответствующие предложения он поручил Правительству края.



В послании глава региона также остановился на вопросах стимулирования развития малого предпринимательства. По его словам, в основу этой работы должна лечь «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года», утвержденная летом Правительством страны. Ее принцип – «малый бизнес - прежде всего» - подразумевает обязательный прогноз влияния на предпринимательство любых мер экономической политики. Стратегия, в которой отражены задачи, приоритеты и механизмы по развитию бизнеса для всех уровней власти, должна стать основой для корректировки краевых и муниципальных программ.



«Отдельный посыл главам муниципальных образований: нужно искать новые ниши для бизнеса, думать над стратегией будущего, знать в лицо каждого предпринимателя, создавать условия для его работы. Начинать нужно с малого и видеть инвестиции даже в открытии мини-пекарни или бани. Это могут быть малодоходные проекты — но рабочие места должны появляться каждый месяц. Этот показатель будет основным в нашей оценке работы местной власти», - отметил Владимир Илюхин.



В рамках работы по повышению эффективности институтов и инструментов для развития инвестиционного климата Губернатор края обозначил ряд новых задач. В частности, глава региона поручил установить конкретные показатели эффективности специализированной организации – Корпорации развития Камчатки. По его словам, оцениваться должны: динамика объема привлеченных инвестиций, в том числе в рамках проектов государственно-частного партнёрства и проектов, реализуемых совместно с федеральными институтами развития, количество новых проектов и число созданных рабочих мест.



«Также считаю необходимым повысить эффективность системы обратной связи. Необходимо создать механизм, который позволит с одной стороны, обеспечить постоянное участие и максимальную вовлеченность бизнеса в работу органов власти, с другой – обеспечить своевременную реакцию, максимальную открытость и готовность к быстрым действиям со стороны власти», - отметил глава региона.



В ближайшее время должна быть организована работа по обновлению состава Инвестиционного совета, должны быть жестко регламентированы сроки ответов на обращения инвесторов через инвестпортал.



«Кроме того, со следующего года мы будем проводить ежегодную сессию стратегического развития по ключевым направлениям экономики с участием бизнеса. Я также предлагаю создать, своего рода, «Деловой клуб» для проведения регулярных встреч с предпринимательским сообществом. Я уже неоднократно говорил, что такие встречи должен регулярно проводить не только глава региона, но и отраслевики», - подчеркнул Губернатор.



Напомним, с ежегодным Инвестиционным посланием к органам власти и бизнес-сообществу глава региона обратился 20 декабря в рамках сессии Законодательного Собрания края. Инвестиционное послание ляжет в основу экономической политики Камчатки в 2017 году.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.