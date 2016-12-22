Деловое сообщество Камчатки: в Инвестиционном послании Губернатор отметил основные проблемы развития бизнеса

22.12.2016 01:19:37 (GMT+12)

Представители бизнес-сообщества прокомментировали ежегодное Инвестиционное послание Губернатора Камчатского края на 2017 год. С ним Владимир Илюхин обратился к органам власти и бизнесу накануне в рамках сессии Законодательного Собрания края.



«Мне хотелось бы отметить, что Губернатор в своем послании обозначил основные моменты, касающиеся проблематики развития бизнеса и вообще социально-экономического развития Камчатки. Прежде всего, это вопрос привлечения инвестиций. Создавать условия, создавать инструменты, чтобы инвестиции шли в бизнес – это, на мой взгляд, главное, - сказал директор ООО «Аква», ООО «Аквариус» Василий Кноль. - Второе – это, конечно, наболевший вопрос техприсоединений. Названа цифра 163, рабочая задача на следующий год поставлена - уменьшить ее в 2 раза. Думаю, в этом направлении, как Губернатор сказал, должны заниматься конкретные группы и профильные министерства».



Василий Кноль отметил, что среди наиболее важных направлений, прозвучавших в послании - вопросы поддержки малого бизнеса и снижения административных барьеров.



«Малому бизнесу сегодня много уделяется внимания на всех уровнях. Но, малый бизнес - настолько чувствительная вещь, ему нужна конкретная помощь, реальная. Поэтому и прозвучало в послании Губернатора, что должны разбираться конкретно, по каждому случаю, проводить встречи, чтобы решать болезненные вопросы. Ну, и конечно, административные барьеры. В послании Губернатора прозвучало, что многие вопросы довольно сложно решаются на уровне муниципальных образований, особенно в городе Петропавловске-Камчатском. Проблемы есть везде, по всему Камчатскому краю, и не только там, где земли принадлежат муниципалам. Эти вопросы сложно разрешаются там, где бизнес сталкивается с Гослесфондом. Это даже более сложно. У Губернатора прозвучал вопрос кадастрового оформления документов. Все это правильно, Что в этом случае важно? Важно то, что мы понимаем: сегодня власть слышит и понимает наши проблемы. Единственный вопрос в том, чтобы наладить четкую обратную связь с бизнесом, чтобы решать конкретные вопросы», - сказал Василий Кноль.



Комментируя послание член рабочей группы АСИ в Камчатском крае, директор по развитию предприятия «Морской Стандарт-Бункер» Борис Лаврентьев, также подчеркнул важность обратной связи с бизнес-сообществом.



«Я бы отметил три вопроса. Первый, на мой взгляд, безусловно, очень принципиальный. Это вопрос по поводу Корпорации развития Камчатского края. Я поддерживаю Владимира Ивановича, в вопросе, который касается создания объективных показателей K.P.I. для Корпорации, которые будут доступны общественности, экспертному сообществу, и мы могли бы давать оценку эффективности работы этого института. Второе. Я, безусловно, поддерживаю инициативу по проведению стратегических сессий с участием делового сообщества. Нам нужно чаще обмениваться информацией, подводить итоги. Стратегическая сессия – это своего рода ярмарки стратегических инициатив, на которых представители делового сообщества и представители государственной власти обмениваются опытом, оценивают какие проекты наиболее точно соответствуют стратегии Камчатского края, какие проекты наиболее эффективны с точки зрения социальной и бюджетной эффективности. Именно здесь, на этой площадке, можно сделать первичный отбор проектов, которые поступят уже в более детальную проработку», - сказал Борис Лаврентьев.



По его мнению, проекты, отобранные на стратегических сессиях, должны пользоваться определенными преференциями в рамках действующего законодательства.



«Третий вопрос, который хотелось бы отметить, это важность программ по привлечению трудовых ресурсов. Привлечение в край квалифицированных трудовых ресурсов, развитие их здесь на месте – это очень важно. Сегодня мы действительно испытываем голод. Я не понаслышке знаю, как представитель бизнеса, реализую проект в рамках ТОР, подбираю специалистов. Очень сложно найти квалифицированных строителей, экономистов. Этот вопрос должен находиться на контроле. Хорошо, что сегодня существуют определенные программы, такие как, например, повышение мобильности трудовых ресурсов, когда государство помогает нам изыскивать квалифицированные ресурсы из-за пределов Дальнего Востока, привлекать их сюда и закреплять их здесь. Хотелось бы чтобы эти программы продолжались и те люди, которые сюда приезжали – здесь оставались, закреплялись и продолжали свою трудовую деятельность», - отметил Борис Лаврентьев.



Напомним, в рамках Инвестиционного послания Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обозначил основные направления инвестиционной политики Камчатки на 2017 год. В числе основных вопросов глава региона обозначил снижение излишнего контроля в отношении бизнеса, сокращение сроков административных процедур, повышение открытости работы органов власти, поддержку малого и среднего бизнеса, а также повышение качества и доступности трудовых ресурсов.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.