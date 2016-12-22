На Новогоднюю ярмарку жителей края отвезут на бесплатных автобусах

22.12.2016 01:19:35 (GMT+12)

Жители края смогут добраться до нового выставочного центра в Петропавловске-Камчатском, где с 22 по 25 декабря пройдёт Новогодняя ярмарка, на специальных бесплатных автобусах. Они будут отправляться от городских остановок каждые 15 минут.



«Бесплатные трансферные автобусы будут ходить от городских остановок «Краевая библиотека», «АЗС», «ул. Лукашевского», «Силуэт», «ТЦ «Александрия», «Дачная», «Новый рынок», «Северо-Восток» с 12.00 до 20.00. Они доставят всех желающих до нового выставочного центра, расположенного в микрорайоне Северо-Восток (второе кольцо, бывший автосалон «Ниссан»)», - рассказали в КВЦ-Инвест.



На новогодней ярмарке камчатские производители представят свежие овощи, мясную и рыбную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию и многое другое. На ряд наименований установлены специальные «новогодние» цены, чтобы покупатели смогли сэкономить.



«Также на ярмарке будут представлены живые елки, елочные украшения, фейерверки, необычные подарки и различная атрибутика от камчатских мастеров. А для создания атмосферы праздника для гостей мероприятия будут работать аниматоры и ростовые куклы, для детей будут организованы игры и конкурсы. На уличной площадке все желающие смогут прокатиться на собачьей упряжке», - добавили в КВЦ-Инвест.



Ярмарка будет работать с 22 по 25 декабря с 11.00 до 20.00. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (4152) 425-125.



Схема движения автобусов прилагается, также эту информацию можно посмотреть на сайте kamexpocenter.ru.



Организаторы ярмарки: Правительство Камчатского края, Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, Администрация Елизовского муниципального района, КГАУ «КВЦ ИНВЕСТ», Некоммерческое партнерство «Пищевик Камчатки».





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.