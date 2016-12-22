Андрей Рудович возглавит «Берингию-2017»

22.12.2016 01:16:11 (GMT+12)

Андрей Рудович избран руководителем «Берингии-2017». На пост главного судьи традиционной камчатской гонки назначен Андрей Гулей. Решение об этом принято на заседании оргкомитета «Берингии», прошедшем в здании Правительства Камчатского края 21 декабря.



«В этом году свои предложения по выбору этих должностей представили руководители нескольких рабочих групп. Но все эти предложения сходились к одним и тем же кандидатурам: руководитель гонки - Рудович Андрей Леонидович, главный судья – Гулей Андрей Васильевич. Этот выбор единогласен», - отметил заместитель Председателя Правительства Камчатского края – руководитель Аппарата, председатель оргкомитета «Берингии-2017» Алексей Войтов.



Традиционную камчатскую гонку Андрей Рудович возглавит уже в третий раз. В качестве руководителя каюров и группу сопровождения по маршруту экстремальных соревнований он проводил в 2015 и 2016 годах. «Берингию-2017» главе гонки также предстоит пройти наравне со всеми участниками заезда.



«Основное сейчас – проработка окончательного маршрута. Ключевская группа вулканов может по весне показать характер. Неисключён выпад пепла на основную трассу, которую мы сейчас наметили. Думаем, как можно обойти этот участок по восточному побережью, чтобы выйти с другой стороны Шивелуча, - рассказал Андрей Рудович. – Все наши каюры уже готовятся к гонке. Они только «за!». Ждут старта».



Андрей Гулей сообщил, что 27-ая гонка пройдёт по тем же правилам, что действовали в 2016 году.



«Изменений правил гонки не предполагается. Положение немного откорректируется по трассе – километражу, датам. Судейская бригада пока формируется, обсуждаем каждую кандидатуру. Состав будет утверждён ближе к гонке», - сказал Андрей Гулей.



Участники заседания также рассмотрели вопросы материально-технического обеспечения гонки, подготовки к празднику открытия «Берингии-2017». Кроме того, в торжественной обстановке от Губернатора Камчатского края, Аппарата Губернатора и Правительства региона были вручены награды тем, кто принял активное участие в подготовке и проведении «Берингии-2016».



Напомним, в этом году старт «Берингии» состоится 5 марта в селе Эссо. Гонка пройдёт через села Усть-Хайрюзово, Ковран, Седанка, Тигиль, Воямполка, пгт. Палана, Оссора, Карага, Ивашка и другие. Финишируют каюры в Усть-Камчатске ориентировочно 28 марта.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.