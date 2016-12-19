Новую трубу установили на котельной Усть-Большерецка

22.12.2016 01:16:42 (GMT+12)

Новую трубу установили на котельной Усть-Большерецка

Закончены работы по демонтажу и установке нового оборудования на котельной поселка Усть-Большерецк. Об этом сообщил министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Владимир Тихонович.

В конце ноября, по причине сложных метеоусловий дымовая труба на котельной «Центральная» была повреждена. Дальнейшая эксплуатация оборудования для прохождения отопительного периода 2016-2017 годов усложнилась в связи с перерасходом топлива и нарушением экологической обстановки.

Администрацией  района в короткие сроки организована работа по подготовке технического задания и сметы на замену дымовой трубы.

    «Финансовые средства на ремонтные работы, а это порядка 5 млн. рублей, были выделены из краевого бюджета. Сегодня мы полностью закрыли вопрос о замене котельного оборудования и о прохождении отопительного сезона в Усть-Большерецке не только на этот год, но и на все последующие», - сказал министр.

Он отметил, что в течение всего времени объекты жизнеобеспечения в Усть-Большерецком районе работали в штатном режиме. Тепло в дома жителей поступало без перебоев.

Центральная котельная в поселке Усть-Большерецк отапливает 112 домов, в которых проживают почти 2 тысячи человек. По состоянию на 19.12.2016 г.  ООО «Металломонтаж» выполнил все работы по демонтажу трубы и установке нового оборудования.


Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

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