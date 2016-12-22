Центру развития «Рассветы Камчатки» присуждён знак качества «Лучшее – детям»

22.12.2016 01:17:42 (GMT+12)

Центру развития «Рассветы Камчатки» присуждён знак качества «Лучшее – детям»

Камчатский центр развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» удостоен награды конкурса «Лучшее – детям». Об этом сообщили в министерстве образования и науки Камчатского края.

    «Конкурс "Лучшее – детям" является системой добровольной сертификации продукции детского ассортимента, услуг для детей и подростков в категории "Качество", - сказали в министерстве. – К участию в конкурсе допускаются как российские, так и иностранные предприятия, а также фирмы, учреждения, организации и индивидуальные предприниматели. "Лучшее – детям" информирует потребителя о том, что маркированная этим знаком продукция  или услуга не только безопасна, но и отвечает высоким стандартам качества».

Решение о присвоении знака качества принимает объединенная экспертная комиссия ФГУ «Ростест-Москва», Общественной палаты РФ и Института региональных экономических исследований.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

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